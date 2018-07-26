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Она в каком-то чудовищном состоянии: Аронова о дочери
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Мария Аронова о дочери: Она в каком-то чудовищном состоянии 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Популярная актриса Мария Аронова стала очередной звездной гостьей передачи Татьяны Устиновой "Мой герой" на канале ТВЦ. Артистка рассказала о работе и личной жизни.
Мария Аронова успешная театральная и кинематографическая актриса. Она много играет и снимается, регулярно гастролирует. Однако артистка не забывает и о семье. Мария замужем, у нее взрослый сын Владислав и дочь-подросток Серафима.
Примечательно, что наследник также выбрал актерскую стезю. Он окончил Щукинское училище и успешно работает в театре им. Вахтангова. "Владик — ходячая мудрость. Ему 26 лет, он зарабатывает деньги, он ответственный, надёжный мужчина, хороший муж и отец, фантастический сын. Он очень трезво смотрит на вещи, иногда говорит:
"Нет, мам, ты ошибаешься". Я начинаю спорить, и в итоге мы приходим к тому, что он был прав", — рассказала Аронова.
По словам актрисы, дочь Серафима абсолютно другая.
"В свои 13 лет она доверчивая, нежная, ласковая. Я часто разговариваю с ней про интернет, про социальные сети, в которых, к сожалению, сидят наши дети. Приходишь, она в каком-то чудовищном состоянии, начинаешь копаться, оказывается, ей кто-то "лайк" не поставил…" — сообщила актриса.
Вне работы Аронова очень домашняя, а к некоторым бытовым вопросам особенно трепетна.
"Я испытываю физическую боль от пыли, косо поставленного предмета, неправильно заправленной кровати. Может, это связано с годом Крысы, в который я родилась. Я — норное животное, мне важно пространство, в котором я нахожусь. В нашем доме есть комната Жени, моего мужа, она называется "Бункер", там стихийное бедствие. Я туда не захожу, это моя договоренность с ним", — призналась Мария.
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