Она в каком-то чудовищном состоянии: Аронова о дочери

Мария Аронова о дочери: Она в каком-то чудовищном состоянии

Мария Аронова успешная театральная и кинематографическая актриса. Она много играет и снимается, регулярно гастролирует. Однако артистка не забывает и о семье. Мария замужем, у нее взрослый сын Владислав и дочь-подросток Серафима.

Примечательно, что наследник также выбрал актерскую стезю. Он окончил Щукинское училище и успешно работает в театре им. Вахтангова. "Владик — ходячая мудрость. Ему 26 лет, он зарабатывает деньги, он ответственный, надёжный мужчина, хороший муж и отец, фантастический сын. Он очень трезво смотрит на вещи, иногда говорит:

"Нет, мам, ты ошибаешься". Я начинаю спорить, и в итоге мы приходим к тому, что он был прав", — рассказала Аронова.

По словам актрисы, дочь Серафима абсолютно другая.

"В свои 13 лет она доверчивая, нежная, ласковая. Я часто разговариваю с ней про интернет, про социальные сети, в которых, к сожалению, сидят наши дети. Приходишь, она в каком-то чудовищном состоянии, начинаешь копаться, оказывается, ей кто-то "лайк" не поставил…" — сообщила актриса.

Вне работы Аронова очень домашняя, а к некоторым бытовым вопросам особенно трепетна.