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Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
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Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены своего коллеги 

Дни.ру 36 минут назад
Фото: Instagram
Знаменитые участники КВН требуют наказать пьяного водителя на джипе, насмерть сбившего в Туапсе в июне супругу игрока команды "Иркутск–350" Егора Кирильчика Марию. Молодой человек боится, что виновник ДТП, бизнесмен Сергей Лебедев, уйдет от закона, поэтому опубликовал в соцсети пост с просьбой распространить информацию о нем.
Жену артиста сбили на пешеходном переходе на глазах у полуторагодовалой дочери, которая находилась на руках отца. Мария от полученных травм погибла на месте.
Коллегу решили поддержать в страшном горе Екатерина Варнава, Марина Федункив, Ольга Картункова, Иван Абрамов и другие звезды КВН. Они сообщили в Instagram подробности жуткого ДТП.
"Масса очевидцев, в том числе Егор, видели, что водитель был пьян, но результаты экспертиз признали, что он был трезв. Есть вероятность, что он вообще уйдет от ответственности или наказание будет минимальным", — написала в своем микроблоге Варнава.
Он опубликовала видеозапись ЧП.
Лебедев регулярно нарушал ПДД. Репутация в городе у него не лучшая, но мужчине всегда удавалось уйти от ответственности.
Как писали Dni.Ru, свидетели ДТП отметили: Кирильчик, поняв, что жена умерла, попытался наброситься на водителя с кулаками. Горожане сообщили, что Лебедев в тот же день лег на лечение в отделение неврологии.
Егор Кирильчик долгое время работал в КВН — писал тексты и выступал в составе команды "Иркутск–350". На Марии он женился в 2014 году. Последние несколько месяцев семья жила в Москве.
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