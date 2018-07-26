Овечкин оказался известнее Шнурова и Бузовой

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин возглавил список самых известных российских знаменитостей. По версии Forbes, 32-летний хоккеист опережает музыкантов Сергея Шнурова и Филиппа Киркорова.
Также обращает на себя внимание нахождение в списке, который составлен на основании трех факторов — доходов, упоминаний в СМИ и запросов в «Яндексе» — телеведущих Ивана Урганта и Ольги Бузовой. Они расположились на соседних строчках, хотя разница в доходах между ними существенна — $4,6 млн Полностью топ-10 выглядит следующим образом:
1. Александр Овечкин (хоккей) — 14,5 млн 2. Сергей Шнуров (музыка) — 13,9 млн 3. Филипп Киркоров (музыка) — 9,8 млн 4. Григорий Лепс (музыка) — 8,2 млн 5. Иван Ургант (телевидение) — 8,5 млн 6. Ольга Бузова (телевидение) — 3,9 млн 7. Дима Билан (музыка) — 7,7 млн 8. Евгений Малкин (хоккей) — 9,5 млн 9. Стас Михайлов (музыка) — 7,4 млн 10. Ксения Собчак (медиа) — 1,4 млн Ранее Овечкин, в прошлом сезоне впервые в своей карьере выигравший Кубок Стэнли, был признан лучшим спортсменом года по версии престижной премии Excellence in Sports Performance Yearly Award.