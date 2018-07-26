Ещё
Галкин ввязался в скандал с Земфирой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Галкин ввязался в скандал с Земфирой 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Телеведущий Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором прокомментировал высказывания Земфире о певицах Гречке и Монеточке.
Галкин выступил в роли ведущего шуточной рубрики «Я имею свое мнение и вас».
Он напомнил, что «звездочка» Земфира взошла 20 лет назад благодаря песне «а у тебя СПИД, а значит, мы умрем», а Гречку прославила песня со словами «мама, прости, я так хочу бухать, и если приспичит, то я пойду блевать».
«Земфира подчеркнула, что тексты Гречки не убеждают, и она некрасивая. А вот Монеточка пишет отличные тексты, но у нее омерзительный голос. Благодаря Земфире мы познакомились с новыми дарованиями, которые уверенно идут по ее стопам», — сказал Галкин.
Ранее Земфира в своем официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте» решила дать оценки Монеточке и Гречке. Гречку она раскритиковала за «ужасные голос и внешность» и неумение петь, а «нормально выглядящую» Монеточку — за вокальный тембр.
После этого Земфира сама столкнулась с критикой со стороны интернет-пользователей. Ее назвали «всеми забытой» и обвинили в попытках пропиариться на молодых певицах.
Гречка в своем Instagram поблагодарила Земфиру за мнение, сказав, что «очень любит её творчество и уважает как человека».
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип387
Российских дачников ждет неприятный сюрприз107
Оружию «Судного дня» нашли ответ139
Москва ответила США на крымскую провокацию490
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями5
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова открестился от «Нашествия»
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
00:39
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип
Политика В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение