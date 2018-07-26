Галкин ввязался в скандал с Земфирой

Телеведущий Максим Галкин опубликовал на своей странице в Instagram видео, в котором прокомментировал высказывания Земфире о певицах Гречке и Монеточке.

Галкин выступил в роли ведущего шуточной рубрики «Я имею свое мнение и вас».

Он напомнил, что «звездочка» Земфира взошла 20 лет назад благодаря песне «а у тебя СПИД, а значит, мы умрем», а Гречку прославила песня со словами «мама, прости, я так хочу бухать, и если приспичит, то я пойду блевать».

«Земфира подчеркнула, что тексты Гречки не убеждают, и она некрасивая. А вот Монеточка пишет отличные тексты, но у нее омерзительный голос. Благодаря Земфире мы познакомились с новыми дарованиями, которые уверенно идут по ее стопам», — сказал Галкин.

Ранее Земфира в своем официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте» решила дать оценки Монеточке и Гречке. Гречку она раскритиковала за «ужасные голос и внешность» и неумение петь, а «нормально выглядящую» Монеточку — за вокальный тембр.

После этого Земфира сама столкнулась с критикой со стороны интернет-пользователей. Ее назвали «всеми забытой» и обвинили в попытках пропиариться на молодых певицах.

Гречка в своем Instagram поблагодарила Земфиру за мнение, сказав, что «очень любит её творчество и уважает как человека».