С Милой Кунис произошел конфуз

С тощей Милы Кунис сползло платье и оголило вялую грудь

США прошла премьера боевика "Шпион, который меня кинул", главную роль в котором исполнила Кунис . На презентации фильма актриса умудрилась совершить грандиозный модный провал.

Заметно исхудавшая 34-летняя мама двоих детей появилась на красной дорожке в алом платье с глубоким декольте. Однако роскошный наряд сыграл с артисткой злую шутку.

Платье еле-еле держалось на маленькой груди кинодивы, к которой она обычно старается не привлекать внимания, надевая, как правило, закрытые наряды, передает Daily Mail. Фотографы запечатлели, как оно буквально сползло с бюста Милы, обнажив ее далеко неидеальную вялую грудь.

Однако, судя по всему, Кунис конфуз не смутил, и она продолжила позировать перед камерами, ослепительно улыбаясь. К слову, в повседневной жизни звезда Голливуда предпочитает простые футболки и джинсы. Некоторые поклонники считают, что это не красит девушку, известную всем своими романтическими образами.