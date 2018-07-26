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«Опять этот ужас»: Волочкова разозлила фанатов
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«Опять этот ужас»: Волочкова разозлила фанатов 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Балерина Анастасия Волочкова опубликовала на своей странице Instagram очередное фото со шпагатом. Подписчики балерины признались, что их «достала» демонстрация этого гимнастического упражнения.
«Да боже ты мой!… Да сколько ж можно…» — возмутилась @lidubinina123.
«Жить в одной позе не удобно», — отметила @valeriya_ventures.
«Опять этот ужас», — написала @nd.vasilevna.
Интернет-пользователи попросили Волочкову показать «что-нибудь новенькое», потому что «уже неинтересно», и от «растяжек — тошнит».
«У вас же вся промежность вываливается, это же некрасиво!» — добавил один из комментаторов.
Многие пользователи признали, что растяжка у Волочковой — «супер», но «фотка выглядит вульгарно».
«Рост, осанка, длинные ноги — все у Вас есть! А фотографии как из рекламы секс-услуг», — посетовали они.
Фото со шпагатом появляется в Instagram Волочковой как минимум раз в неделю.
Комментарии1
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