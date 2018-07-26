Анна Снаткина рассказала о своем недуге

Актриса заметила, что она несколько дней купалась и загорала, пока не заметила на коже жуткую аллергию. Красные пятна Анна увидела совершенно случайно, смотрясь в зеркало. После поиска причин внезапного недуга Снаткина догадалась, что у нее появилась аллергия на солнце.

Теперь актриса не выходит на пляж без белой рубашки с длинными рукавами, ведь только так она может насладиться солнцем и не причинить вреда здоровью. Анна попросила у подписчиков, которые сталкивались с такой неприятностью, совета.

В комментариях актрисе посоветовали отказаться от солнечных ванн вовсе и начать принимать препараты против аллергии. Некоторые поклонники всерьез обеспокоились здоровьем кумира и порекомендовали как можно скорее обратиться к врачу или косметологу.