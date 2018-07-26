Сергей Лазарев столкнулся с мошенничеством

Актер и певец Сергей Лазарев опубликовал в Инстаграме несколько скриншотов, в которых неизвестные люди приглашали всех желающих на съемки его нового клипа.

Лазарев заметил, что на самом деле это — фейк, он не проводит никаких кастингов и не просит участников внести какой-то взнос. Если бы артист действительно искал людей для съемок в клипе, вся информация появилась бы на его официальном сайте или на страницах верифицированных аккаунтов в социальных сетях.

Артист попросил поклонников не участвовать в настоящем "разводе", ведь сначала им обещают гонорар, а затем просят заплатить деньги за возможность участия. Артист назвал мошенников "тварями", которые пытаются нажиться на несчастных людях, прикрываясь именами звезд.

Певец уверен, что рано или поздно таких мошенников накажут и они будут сидеть в тюрьме.