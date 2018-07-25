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Малахов заинтриговал странной выходкой
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Малахов заинтриговал странной выходкой 

Рамблер 13 минут назад
Фото: РИА Новости
Супруга телеведущего Андрея Малахова Наталья Шкулева заинтриговала подписчиков в Instagram подписью к совместной фотографии с мужем.
На фото Малахов и Шкулева идут по дорожке, при этом Наталья прикрыла часть лица ладонью.
«Муж рассказал последнюю новость… Не могу поверить», — подписала снимок Наталья.
Поклонники пары принялись строить предположения, какой же новостью поделился Андрей Малахов.
«Про новый дуэт: Киркоров и Басков?», «Про украденные деньги из банка сына Кобзона?», «Может быть про Валерию и Пригожина? Их фотографии с малышом на руках заинтриговали и возбудили любопытство! „Боня выходит замуж?“, „Он наверно дом купил!“ — написали заинтригованные подписчики.
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