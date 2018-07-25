Малахов заинтриговал странной выходкой

На фото Малахов и Шкулева идут по дорожке, при этом Наталья прикрыла часть лица ладонью.

«Муж рассказал последнюю новость… Не могу поверить», — подписала снимок Наталья.

A post shared by Natasha Shkuleva (@natashashkuleva) on Jul 24, 2018 at 10:45am PDT

Поклонники пары принялись строить предположения, какой же новостью поделился Андрей Малахов.