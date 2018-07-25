Шакира чудом избежала авиакатастрофы

Частное воздушное судно, принадлежащее певице, экстренно пошло на посадку. Самолетом Шакиры управлял опытный пилот, но это не спасло маму двоих маленьких сыновей от неприятности.

После завершения шоу в городе Барранкилья в Колумбии , где 41 год назад популярная певица появилась на свет, Шакира вылетела к своему бойфренду, 31-летнему Жерару Пике и двумя сыновьями — 5-летнему Милану и 3-летнему Саше, находящимся на одном из испанских курортов.

Планы Шакиры были нарушены из-за технической неисправности транспортного средства. Через 20 минут после взлета приборы показали снижение давления на борту самолета. Во избежание катастрофы пилот принял решение о возвращении в аэропорт Барранкильи.