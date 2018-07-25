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Шакира чудом избежала авиакатастрофы
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Шакира чудом избежала авиакатастрофы 

Russianshowbiz.info 35 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Частное воздушное судно, принадлежащее певице, экстренно пошло на посадку. Самолетом Шакиры управлял опытный пилот, но это не спасло маму двоих маленьких сыновей от неприятности.
После завершения шоу в городе Барранкилья в Колумбии, где 41 год назад популярная певица появилась на свет, Шакира вылетела к своему бойфренду, 31-летнему Жерару Пике и двумя сыновьями — 5-летнему Милану и 3-летнему Саше, находящимся на одном из испанских курортов.
Планы Шакиры были нарушены из-за технической неисправности транспортного средства. Через 20 минут после взлета приборы показали снижение давления на борту самолета. Во избежание катастрофы пилот принял решение о возвращении в аэропорт Барранкильи.
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