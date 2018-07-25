Голубкина рассталась с возлюбленным

Голубкина о пропавшем Ливанове: «Он обретет покой»

В откровенном интервью артистка призналась, что с мая этого года не общается с Борисом, он пропал из ее жизни. "Я влюблена в него до безумия, для меня он — древнегреческий бог, настолько красив!", — заявила звезда.

Но одно дело любоваться мужчиной, отмечает Мария, а другое жить с ним. По словам артистки их совместное существование невозможно по ряду причин: "он — интроверт, я — экстраверт. Он по ночам книги пишет, а меня тянет в шумные компании. Он любит фантастику, я — беллетристику. Он — на компьютере играть, я — слушать лекции. Я под него подстраиваться не могу, он под меня не хочет".

Публикация от ГОЛУБКИНА МАРИЯ АНДРЕЕВНА (@golubkina1973) 21 Июн 2018 в 10:22 PDT Голубкина теперь считает себя свободной, поэтому верность экс-возлюбленному не хранит. Она отмечает, что уже не в том возрасте чтобы ставить на личной жизни крест. "Надеюсь, и он обретет покой: я его вечно до стресса доводила", — цитирует звезду журнал "Антенна".

Напомним, что в июле 2017 года Голубкина заявила, что выходит замуж за Бориса Ливанова, сына актера Василия Ливанова . На тот факт, что ее избранник несколько лет провел в колонии по обвинению в убийстве и страдал от наркозависимости она внимания не обратила.

Публикация от ГОЛУБКИНА МАРИЯ АНДРЕЕВНА (@golubkina1973) 24 Июл 2018 в 7:35 PDT Отметим, что актрисе сейчас совсем не до личной жизни. Она уже год пытается продать свой дом в Химках . Ранее она действовала с помощью риелторов, однако сейчас занялась этим вопросом самостоятельно.