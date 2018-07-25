Маликов поразил сенсационным признанием о геях

Дмитрий Маликов раскрыл связанный с геями и евреями секрет успеха

Российский эстрадный певец Дмитрий Маликов рассказал своим интернет-подписчикам, как достичь успеха в шоу-бизнесе. Переполненный эмодзи пост поп-музыканта появился на его странице в Twitter в среду, 25 июля.

Исполнитель хита «Ты одна, ты такая» объявил, что у успеха в шоу-бизнесе две составляющие — «педрильство» и «еврейство». «А лучше — педрильное еврейство!» — добавил Маликов.

Как достичь успеха в шоу бизе?🤑Все очень просто.. Нужно либо педрильство🌈, либо еврейство🇮🇱, а лучше— педрильное еврейство!🤡

У меня нет ни того, ни другого…😂😩😅— Дмитрий Маликов (@DmitryMalikov) 25 July 2018

Артист посетовал, что у него нет ни одной из этих составляющих для достижения успеха. Никаких разъяснений к своему посту он не предоставил, отметив лишь, что «есть исключения». Некоторые подписчики певца назвали его твит отвратительным, заявив, что он одним постом «обидел евреев и ЛГБТ».