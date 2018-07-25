Маликов поразил сенсационным признанием о геях

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Дмитрий Маликов раскрыл связанный с геями и евреями секрет успеха 

Lenta.ru 1 час назад
Российский эстрадный певец Дмитрий Маликов рассказал своим интернет-подписчикам, как достичь успеха в шоу-бизнесе. Переполненный эмодзи пост поп-музыканта появился на его странице в Twitter в среду, 25 июля.
Исполнитель хита «Ты одна, ты такая» объявил, что у успеха в шоу-бизнесе две составляющие — «педрильство» и «еврейство». «А лучше — педрильное еврейство!» — добавил Маликов.
Артист посетовал, что у него нет ни одной из этих составляющих для достижения успеха. Никаких разъяснений к своему посту он не предоставил, отметив лишь, что «есть исключения». Некоторые подписчики певца назвали его твит отвратительным, заявив, что он одним постом «обидел евреев и ЛГБТ».
В октябре 2017-го Маликов заявил, что хочет обратиться к депутату Госдумы Наталье Поклонской за помощью в пиаре.
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