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Голубкина и Ливанов расстались
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Мария Голубкина и Борис Ливанов расстались 

WomanHit.ru 58 минут назад
Фото: WomanHit.ru
43-летняя Мария Голубкина дала интервью Wday.ru, где сообщила о расставании с сыном известного актера Борисом Ливановым. Об отношениях знаменитостей стало известно весной прошлого года. Возлюбленные даже заявили о намерениях узаконить свои отношения. Однако в прессе неоднократно появлялась информация о расставании пары.
Голубкина сообщила, что не общается с бывшим возлюбленным с мая, а также больше не хранит ему верность и считает себя свободной женщиной. Также актриса намекнула, что у нее появился другой мужчина, сказав, что в новой квартире живет не одна.
При этом Мария Голубкина призналась, что все еще любит уже бывшего гражданского супруга:
«Я влюблена в него до безумия… Но одно дело — перед ним благоговеть, а другое — жить. Жить с ним невозможно. Мы абсолютно разные: он — интровет, я — экстраверт. Я под него подстраиваться не могу, он под меня не хочет».
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