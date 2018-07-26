Голубкина и Ливанов расстались

Мария Голубкина и Борис Ливанов расстались

43-летняя Мария Голубкина дала интервью Wday.ru , где сообщила о расставании с сыном известного актера Борисом Ливановым . Об отношениях знаменитостей стало известно весной прошлого года. Возлюбленные даже заявили о намерениях узаконить свои отношения. Однако в прессе неоднократно появлялась информация о расставании пары.

Голубкина сообщила, что не общается с бывшим возлюбленным с мая, а также больше не хранит ему верность и считает себя свободной женщиной. Также актриса намекнула, что у нее появился другой мужчина, сказав, что в новой квартире живет не одна.

При этом Мария Голубкина призналась, что все еще любит уже бывшего гражданского супруга: