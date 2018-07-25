Известная певица поддержала Порошенко и пожалела

Пользователи Сети раскритиковали украинскую певицу Анастасию Приходько из-за иска, поданного к команде президента Петра Порошенко.
По мнению Приходько, ее обманом задействовали в предвыборном ролике Порошенко. За неправомерное использование своего сценического образа и нарушение авторских прав певица намерена отсудить у администрации Порошенко более 500 тысяч гривен — около 20 тысяч долларов.
«Честь и достоинство я буду отстаивать до последнего, потому что это всё, что у меня есть», — заявила певица.
Интернет-пользователи решили, что у Приходько, известной своими патриотическими взглядами, закончились деньги.
«Шо на мамо* уже никто не ходит?) очухалась, бездарщина)», — написал один пользователь в Twitter.
«Представительница древнейшей профессии попала в древнейшую ситуацию — ей не заплатили. какая трагедия!», — съязвил другой.
«Гордилась бы, что его высокоповажности понадобилась, курва неблагодарная», — пошутил третий.
Первое слушание по делу должно было состояться 23 июля, однако было перенесено из-за неявки ответчика.