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Поля Полякова рассказала о побоях подруги
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Поля Полякова рассказала о побоях и предательстве женщин 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: материалы пресс-служб
Поля Полякова известная по ролям в картинах «Закрытая школа», «О, счастливчик» и других, записала свою первую песню под названием «Счастливая».
«Она посвящается тем, кому сейчас больно и трудно пережить расставание. Очень надеюсь, что эта песня даст силы и заряд позитива, потому что на самом деле это танцевальный хит», — рассказала Поля. Артистка признается, что у нее давно была мечта петь на большой сцене. В прошлом году она познакомилась с композитором Пашей Климатом (автор песен Елены Темниковой, Ханны, Юлианны Карауловой и др.).
«Он очень четко понял, что я хочу исполнить. Прочувствовал историю и воплотил ее в песенную реальность», — заявила Поля. Также актриса добавляет, что песня родилась не просто так. «Недавно у двух моих подруг был тяжелый период в жизни. Одна пережила развод после предательства мужа. Другая терпела побои и издевательства мужчины, от которого она родила троих детей. Я была с ними рядом и поддерживала их, внушала им уверенность, что все дальше будет хорошо», — говорит Поля.
Уже осенью артистка приступит к съемкам клипа на эту композицию.
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