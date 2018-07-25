Пореченков нашел новый способ заработка в кино

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Михаил Пореченков предложил выплачивать актерам и режиссерам роялти 

ТАСС 56 минут назад
Фото: ТАСС
Актер и кинорежиссер Михаил Пореченков на возглавляемом им нижегородском кинофестивале "Горький fest" предложил обсудить механизм выплаты отчислений актерам и другим участникам кинопроцесса за показ созданного ими контента. Об этом сообщили в среду в пресс-службе цифрового сервиса n"RIS, который в рамках фестиваля организовал круглый стол "Как защитить права на аудиовизуальные произведения?".
"Интересует ситуация с прокатчиками. Например, телеканал показывает огромное количество контента, при этом вопрос выплат актерам и режиссерам, задействованным в картине, не стоит. Этой системы у нас никогда не было, актеры работают по ставке, рассуждая, что "лучше синица в руке". Попытки установить выплаты были, но отследить движение финансов и сборы практически невозможно", — процитировали Пореченкова в пресс-службе.
По мнению участников круглого стола, практика выплаты роялти в России плохо развита из-за недостатка доверия, который ведет к выплате гонораров за съемочный день. Восстановить доверие помогли бы прозрачные механизмы оборота интеллектуальной собственности. "Очень важно сделать любые цифровые решения понятными пользователям, в частности, творческим людям из сферы кино, — подчеркнула заместитель генерального директора n"RIS Валерия Брусникина. — Наша задача — дать возможность правообладателю стать эффективным собственником".
В рамках круглого стола n"RIS и продюсерский центр "Люксар" — организатор "Горький fest" — подписали соглашение о сотрудничестве в развитии управления объектами интеллектуальной собственности, а также содействии законному обороту прав и обеспечению защиты интересов участников рынка.
"Вопрос регулирования оборота объектов интеллектуальной собственности — это не только правовая проблема, в первую очередь, она требует серьезных технологических решений, — заметила гендиректор "Люксар" Оксана Михеева. — Кинопроизводство помимо творческой составляющей содержит массу технических моментов, в которых важно понимать механизмы защиты интеллектуального труда".
Второй кинофестиваль "Горький fest" проходит с 20 по 26 июля в Нижнем Новгороде. Конкурсная программа смотра собрана из картин различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео и документалистики.
"RIS предоставляет авторам и правообладателям возможность депонирования результатов интеллектуальной деятельности — хранения исходного экземпляра на сервисе в специальной защищенной благодаря технологии блокчейн ячейке. Также сервис является площадкой для заключения смарт-контрактов между правообладателями и пользователями.
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