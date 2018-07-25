Группа Distemper отказалась от «Нашествия-2018»

Российская рок-группа Distemper отменила свое выступление на фестивале "Нашествие-2018". Соответствующее сообщение было опубликовано в среду на ее странице в Facebook.
Ранее от выступления на "Нашествии" отказались коллективы "Пошлая Молли", "Элизиум", "Порнофильмы" и "Йорш". Большинство из них объяснили свое решение размещением на территории фестиваля экспозиции Минобороны РФ.
"В знак солидарности с панк-группами и по собственным убеждениям мы решили отказаться от участия в фестивале "Нашествие-2018", — заявили музыканты Distemper.
Эта группа была основана в 1989 году. Она является одной из наиболее известных отечественных команд, играющих в стиле ска-панк. К настоящему времени коллектив выпустил 21 альбом.
Фестиваль "Нашествие" проходит с 1999 года, Минобороны РФ регулярно принимает участие в нем с 2013 года. В этом году смотр состоится с 3 по 5 августа в Тверской области.