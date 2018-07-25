Ещё
Группа Distemper отказалась от «Нашествия-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Группа Distemper отказалась от участия в фестивале «Нашествие-2018» 

ТАСС 2 часа назад
Фото: соцсети
Российская рок-группа Distemper отменила свое выступление на фестивале "Нашествие-2018". Соответствующее сообщение было опубликовано в среду на ее странице в Facebook.
Ранее от выступления на "Нашествии" отказались коллективы "Пошлая Молли", "Элизиум", "Порнофильмы" и "Йорш". Большинство из них объяснили свое решение размещением на территории фестиваля экспозиции Минобороны РФ.
"В знак солидарности с панк-группами и по собственным убеждениям мы решили отказаться от участия в фестивале "Нашествие-2018", — заявили музыканты Distemper.
Эта группа была основана в 1989 году. Она является одной из наиболее известных отечественных команд, играющих в стиле ска-панк. К настоящему времени коллектив выпустил 21 альбом.
Фестиваль "Нашествие" проходит с 1999 года, Минобороны РФ регулярно принимает участие в нем с 2013 года. В этом году смотр состоится с 3 по 5 августа в Тверской области.
ТАСС: последние новости
Михаил Пореченков предложил выплачивать актерам и режиссерам роялти Коллега Исакова назвала причину смерти актера Анна Старобинец получила премию Европейского общества научной фантастики
Комментарии1  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия пригрозила Грузии силой185
Крымский мост начал отделяться от Крыма525
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку337
Заявление Лолиты грозит международным скандалом273
В смертельном пожаре в Греции нашли «российский» след32
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
06:13
Россия пригрозила Грузии силой
Армия Кавказ
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
03:26
Украинский боксер на «Хаммере» насмерть сбил россиянку
Происшествия
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение