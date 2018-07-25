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Бывшая Крида родила от престарелого миллиардера
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Бывшая Крида родила от престарелого миллиардера 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: Instagram
Бывшая подруга певца Егора Крида, молдавская модель Ксения Дели родила дочь от 64-летнего египетского бизнесмена Осамы Фати Рабах аль-Шарифа. Об этом сообщает Super.
По данным издания, 28-летняя Дели решила назвать девочку Анастасией.
Дели вышла замуж за аль-Шарифа в 2016 году. Египтянин владеет девелоперской и логистической компанией «Амирал». У него уже есть две дочери.
СМИ писали, что Дели недолгое время встречалась с Кридом после его расставания с певицей Нюшей.
Дели жила в США, снималась для журналов GQ, Vogue, Maxim, сотрудничала с брендами Victoria’s Secret и Guess, а также снялась в клипе Джастина Бибера.
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