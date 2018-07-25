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Савичева скорбит о бабушке
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Юлия Савичева потеряла любимого человека 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Известная певица скорбит о своей бабушке, которая умерла 15 лет назад. Девушка поделилась переживаниями с поклонниками в Instagram.
Юля опубликовала в микроблоге фото из семейного архива, что она делает очень редко. На нем она запечатлена вместе с мамой и бабушкой.
Артистка посвятила ушедшей из жизни родственнице трогательны пост и призналась, что очень скучает по ней, а боль утраты не утихает даже спустя столько лет.
"Сегодня 15 лет, как нет моей бабушки Жени. Каждое лето, в мои школьные времена, мы с мамой на поезде приезжали в Курган. Баба всегда встречала нас на перроне и плакала. Мы обнимались и плакали вместе, потом шли домой, громко смеялись и рассказывали все новости", — написала певица.
По словам Юли, она очень любила бабушку, и каждый приезд к ней был для девочки праздником. "Мне очень ее не хватает", — рассказала Савичева. Поклонники поддержали любимую певицу и выразили ей свои соболезнования.
Певица сама стала матерью год назад, однако не смогла лично присутствовать на праздновании дня рождения малышки из-за плотного гастрольного графика. На странице певицы регулярно появляются фотографии из Владикавказа, Красноуральска, Екатеринбурга и других российских городов. Юлия Савичева подчеркнула, что душой всегда рядом со своим ребенком.
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