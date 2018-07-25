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Жуков обратился к фанатам
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Жуков обратился к фанатам 

Russianshowbiz.info 56 минут назад
Фото: Russianshowbiz.info
Музыкант Роман Жуков прокомментировал выступление бывшей жены на программе «На самом деле».
Жуков стал участников программы и обсудил на шоу свои отношения с бывшей женой, которая изменяла ему с выпускником «Фабрики звезд». В связи с этим музыкант усомнился, кто на самом деле является отцом его младших детей. Жуков настаивал на проведении ДНК-теста, но экс-супруга назвала такое поведение «позором». Позже, когда в студию вошла подруга Жукова, женщины устроили драку.
Обращаясь к своим фанатам в Инстаграме, Жуков попросил не беспокоиться о том, что было показано на ТВ. Артист заметил, что телевизионные шоу живут по своим правилам, и различные ДНК-тесты — постановочные события, чтобы подогреть интерес публики.
Артист заметил, что телевизионные рейтинги — упрямая, но прибыльная вещь, об этом нужно помнить всем телезрителям.
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