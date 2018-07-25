Жуков обратился к фанатам

Музыкант Роман Жуков прокомментировал выступление бывшей жены на программе «На самом деле».

Жуков стал участников программы и обсудил на шоу свои отношения с бывшей женой, которая изменяла ему с выпускником «Фабрики звезд». В связи с этим музыкант усомнился, кто на самом деле является отцом его младших детей. Жуков настаивал на проведении ДНК-теста, но экс-супруга назвала такое поведение «позором». Позже, когда в студию вошла подруга Жукова, женщины устроили драку.

Обращаясь к своим фанатам в Инстаграме, Жуков попросил не беспокоиться о том, что было показано на ТВ. Артист заметил, что телевизионные шоу живут по своим правилам, и различные ДНК-тесты — постановочные события, чтобы подогреть интерес публики.

Артист заметил, что телевизионные рейтинги — упрямая, но прибыльная вещь, об этом нужно помнить всем телезрителям.