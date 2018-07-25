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Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом
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Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом 

Рамблер 57 минут назад
Фото: globallookpress.com
Первая жена музыканта Владимира Кузьмина Татьяна Артемьева обвинила певицу Аллу Пугачеву в использовании «черной магии». Об этом сообщает VistaNews.
По мнению Артемьевой, Пугачева с помощью магических ритуалов «приворожила» ее супруга.
«У меня есть свидетели, которые видели, как Пугачева призналась на своем дне рождении, что продала душу дьяволу за вечную молодость», — добавила женщина.
Она утверждает, что «весь процесс» (какой именно, не уточняется) наблюдал иллюзионист Юрий Лонго.
Из-за «черной магии», по мнению Артемьевой, их с мужем отношения испортились.
«Однажды мы стояли за кулисами, и я спросила Володю: «Куда ты спрятал деньги? Наверное, все на Пугачиху свою истратил?» — вспомнила она.
Кузьмин был женат на Артемьевой с 1977-го по 1985 год. В браке родились трое детей — сын и две дочери. В 2002 году одна из дочерей музыканта погибла, а в 2009 не стало его сына.
Кузьмин рассказывал, что с Пугачевой у них «был творческий союз, небольшой роман, не более».
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