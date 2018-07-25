Выступление Меладзе оказалось под угрозой срыва

Выступление Валерия Меладзе оказалось под угрозой срыва

После нескольких недель отдыха за границей Валерий Меладзе вернулся к работе. У него уже расписан плотный график выступлений. В ближайшие дни у артиста запланирован концерт в Москве , но сейчас он находится на грани срыва.

Неприятная ситуация образовалась из-за недобросовестных организаторов, которые нарушили законодательство РФ . Выступление было запланировано в ресторане на 27 июля. Однако общественный деятель Александр Хаминский , рассказал, что заведение, где запланировано выступление звезды, уже давно находится под наблюдением правоохранительных, контрольных и надзорных органов.

Оказалось, что администрация ресторана незаконно сделала летнее кафе на земле, которая принадлежит городу, а также они используют четыре беседки, построенные Правительством Москвы для отдыха граждан. Пока поклонники пытаются забронировать себе место, чтобы насладиться вокалом Меладзе, его концерт могут отменить в любой момент.

«Потенциальным клиентам предлагается забронировать депозитные столы, размещенные на земле, принадлежащей Москве, на общую сумму более 2 миллионов рублей. Общественные беседки при этом продаются по 150 тысяч рублей каждая. Часть средств будет направлена на оплату услуг исполнителя без оформления с последним договора и без уплаты налогов», — рассказал Хаминский.

Он отметил, что к самому певцу никто претензий не имеет, так как он сам возмущен сложившейся ситуацией. Более того, он не подозревал о нарушениях, которые допустили владельцы ресторана. В начале месяца в надлежащие органы уже было отправлено заявление о привлечении администрации и владельцев заведения к административной ответственности по нескольким составам, предусмотренным КоАП РФ.