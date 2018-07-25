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Монеточка отменила выступление на «Нашествии»
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Монеточка «кинула» «Нашествие» 

Рамблер 51 минуту назад
Фото: с личной страницы Монеточки из соцсети "Вконтакте"
Монеточка не споет на фестивале «Нашествие». Об этом певица сообщила в своем официальном сообществе в соцсети «ВКонтакте».
Елизавета Гырдымова не объяснила причин отмены выступления, лишь извинившись перед теми, кто намеревался побывать на нем.
«Всем мира», — добавила она в конце.
Последние слова позволили поклонникам артистки предположить, что Монеточка отказалась петь на музыкальном фестивале по той же причине, по которой свои выступления на нем ранее отменили сразу пять коллективов.
В понедельник и вторник в своих сообществах в той же соцсети группы «Элизиум», «Порнофильмы», «Йорш», «Пошлая Молли» и Distemperнаписали об отказе участвовать в «Нашествии» из-за его сотрудничества с Министерством обороны России, сочтя это «пропагандой милитаризма».
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