Заявление Лолиты грозит международным скандалом

«Болгары ненавидят русских»: заявление Лолиты чревато международным скандалом

Лолита одной из первых среди российских звезд обзавелась недвижимостью в Болгарии . Причем она владеет не только квартирой в многоэтажном жилом комплексе на Солнечном берегу, которую купила по совету Филиппа Киркорова , но и домиком с огородом в старинной деревне. Правда, в последнее время она стала замечать негативное отношение коренных жителей.

"То, что началась в Болгарии сегодня — совершеннейшее безумие, — вздыхает артистка. — Русские люди, которые приезжают, чтобы поддерживать местную экономику, радоваться местной культуре и кухне, теперь испытывают открытую ненависть со стороны болгар. Причем непонятно за что. Наши люди покупают там квартиры, всегда с удовольствием приезжают в Болгарию, потом что страна очень простая, без пафоса, потому что там хорошая экология. А теперь на доме часто можно увидеть надписи: "Русским не продаем", "Очистим Болгарию от русских".

Исполнительнице в Болгарии то и дело чинят козни — отключают воду, свет. Впрочем, это касается не только ее, но и других россиян

"Местная полиция на вызову русских не реагирует, говорят, что, мол, разбирайтесь сами, — ужасается Лолита. — И это уже патология. Только я никак не могу понять, за что нищая страна Болгария объявила санкции русским туристам".

Но санкции эти, как считает артиста, скажутся в экономическом плане на самой Болгарии. "Если я не приеду, то вы потеряете рабочие места и деньги, которые я могла бы вложить в вашу экономику", — пояснила Милявская.

Подобные громкие заявления артистки грозят громким международным скандалом. Милявской уже закрыт въезд на Украину , теперь, не дай бог, и Болгария озлобится на нее за нелестные отзывы.

Напомним, что проблемы там у Лолиты возникают периодически. То он борется с коммунальными службами, то получает грабительские счета за предоставленные жилищные услуги, а весной и вовсе угодила в полицию. В мае болгарин обвинил ее в покушении на убийство! "Он кричал, что от русских надо избавляться, а я всего лишь ответила, что морду ему за такие слов набью", — пояснила Лолита газете "Мир новостей".