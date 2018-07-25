Скандал перед «Нашествием»: украинцы испугались «Русских витязей»

Украинская группа «Пошлая Молли» отказалась от выступления на «Нашествии», объяснив это участием в мероприятии Минобороны России . При этом сами организаторы утверждают, что музыканты были изначально осведомлены о присутствии на фестивале представителей военного ведомства.

Украинская молодежная поп-панк-группа «Пошлая Молли» отказалась от участия в фестивале «Нашествие». Об этом стало известно из сообщения на официальной странице музыкантов «ВКонтакте».

«Друзья! Мы с удивлением узнали, что в фестивале «Нашествие» примет участие Министерство обороны России. В связи с этим мы не сможем выступить на мероприятии. Там, где музыка — нет места оружию. Приносим извинения всем нашим поклонникам», — говорится в послании «Пошлой Молли».

Отказ популярной группы от выступления на фестивале уже прокомментировали и сами организаторы «Нашествия». Причем, по их словам, музыканты изначально должны были знать, что на мероприятии будет представлена экспозиция Вооруженных сил России . Кроме того, в «Нашествии» подчеркнули, что на их с исполнителями взаимоотношениях данный инцидент никак не повлияет.

«Да, сегодня мы узнали, что некоторые группы отказались участвовать в музыкальной программе фестиваля. Однако в этом нет никакого скандала, у нас прекрасные отношения с этими музыкантами, мы давно сотрудничаем и будем сотрудничать дальше — заявила представительница «Нашествия» Евгения Киселева . — Более того, в этом нет никакого сюрприза ни для нас, ни для музыкантов. Мы изначально оговорили все условия и форматы сотрудничества, а на своей пресс-конференции мы открыто объявили, что на фестивале будут показательные выступления летчиков Министерства обороны, дружбой с которыми мы гордимся, группой высшего пилотажа «Русские витязи». Все знали о выступлениях пилотов Минобороны, и это не вызывало ни у кого отторжения.

Когда же Министерство обороны обнародовало всю свою программу на территории фестиваля «Нашествие-2018», музыканты сделали свой выбор. Поверьте, это совершенно нормально».

Представитель фестиваля также подчеркнула, что экспозиция Минобороны уже давно пользуется большой популярностью у гостей «Нашествия», что среди прочего подтверждается и опросами.

«В этом году для гостей и участников музыкального праздника снова будет развернута тематическая зона Вооруженных сил России, где будет представлены современная техника, средства связи и разведки, некоторые виды современного вооружения», — передает слова Кисилевой НСН.

«Нашествие», которое в этом году пройдет 3-5 августа в поселении Завидово Тверской области , было впервые организовано еще в 1999-м и на данный момент является одним из крупнейших в стране фестивалей рок-музыки под открытым небом. При этом с 2014 года партнером популярного среди любителей рок-музыки мероприятия стало Министерство обороны, вследствие чего на фестивале стали ежегодно устраиваться различные связанные с деятельностью ведомства шоу, выставки и парады.

Примечательно, что «Пошлая Молли» стала не единственной группой, отказавшейся от выступления на «Нашествии-2018» — ранее такое же решение приняли российские коллективы «Элизиум», «Порнофильмы» и «Йорш» (именно о них в своем заявлении и говорила Кисилева).

Cогласно объяснениям самих музыкантов, на подобный шаг они решились из схожих с украинскими коллегами соображений.

«Никакой пропаганды милитаризма — это было нашим главным условием участия в фестивале «Нашествие», — написал у себя в фейсбуке фронтмен «Порнофильмов» Владимир Котляров. — Что ж, в этой ситуации нам не остается ничего, кроме как отказаться от выступления. Хотим извиниться перед людьми, которые запланировали поездку на этот фестиваль из-за нашего имени на афише».

«Пацифизм и антимилитаризм — для нас не пустые слова», — заявили в свою очередь представители «Элизиума».

Известно, что даже с учетом отказавшихся от «Нашествия» групп на фестивале ожидается выступление более сотни музыкантов, среди которых будут «Сплин», «Ленинград», «Алиса», «Ночные снайперы», «Пикник», «Ногу свело!», Noize MC и другие. При этом решение коллег было воспринято другими участниками фестиваля в целом спокойно.

«Нет, отказываться от выступления на фестивале мы не намерены, — сообщил Денис Хромых, член коллектива «План Ломоносова» (солистом группы является актер Александр Ильин, известный по роли медика Лобанова в сериале «Интерны»). — Почему мы не будем отказываться от выступления на «Нашествии» и поддерживать коллег по цеху? Во-первых, это не наша идея. Во-вторых, играть напротив танка панк-рок и высказывать свою позицию в дуло и в лицо этому самому милитаризму, лично по мне, намного экстримальнее и веселее, нежели сидеть дома и злится на весь мир. Наша сила — в музыке, наше оружие — наши инструменты, если мы перестанем играть, мы не сможем говорить посредством музыки. Как поется в одной песне: тишина — это смерть».

«Пошлая Молли» была основана молодым музыкантом из Харькова Кириллом Тимошенко, более известным под псевдонимом Кирилл Бледный, в 2016 году. Популярность к коллективу пришла уже вскоре после начала его деятельности — сеть «взорвали» песни «Любимая песня твоей сестры» и «Нон-стоп», являющаяся своеобразным кавером на одноименный трек известной в нулевых поп-группы Reflex.

О том, на какие летние фестивали стоит сходить помимо «Нашествия», можно прочитать в нашем гиде.