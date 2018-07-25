Стали известны подробности о состоянии Деми Ловато

Певица Деми Ловато была госпитализирована в окружной госпиталь Лос-Анджелеса и находится в стабильном состоянии, сообщает ABC News.

По словам представителя певицы, она пришла в себя.

"Деми пришла в себя и с ней ее семья, которая хочет выразить благодарность всем за их любовь, молитвы и поддержку. Сообщавшаяся информация некорректна, и они просят сохранять их приватность и не распространять слухи, так как ее здоровье и восстановление сейчас наиболее важны", — подчеркнул представитель Ловато.