«Какой ужас!»: Что сделал Шепелев с сыном Фриске

Шепелева обругали за внешний вид сына

Интернет-пользователи раскритиковали телеведущего Дмитрия Шепелева из-за внешнего вида его сына Платона.

Шепелев опубликовал а своей странице в Instagram снимок, сделанный во время прогулки по Флоренции . На фото отец и сын стоят спиной, волосы мальчика завязаны в хвостик.

«В перерыве между мороженым Grom и покупкой бутсов 30-го размера», — так Шепелев подписал фотографию.

Публикация от Дмитрий Шепелев (@dmitryshepelev) 24 Июл 2018 в 4:27 PDT

«Зачем хвостик делать ребёнку… сам с какой стрижкой ходит..» — возмутилась @tanya_83_83.

«Вы же себе такие волосы сами не отрастили, а мальчику в жаркую погоду с такими волосами сложно», — добавила @juliatodorova_tallinn.

«Что за девочка рядом? Некрасиво», — написала @oksborzova.

Другая пользовательница заявила, что пусть ребенок «хотя бы в детстве на мальчика, а не на девочку будет похож».

«В более позднем возрасте уже сам определит, какую длину ему иметь и быть ли ему мальчиком…» — добавила она.

При этом многим пользователям прическа ребенка понравилась, и они попросили «не лезть» к Шепелеву.

«Зачем такие вопросы к папе чужого мальчика… нормальная прическа. Надо обязательно стрижку под горшок?» — удивилась @ee_kka.