«Какой ужас!»: Что сделал Шепелев с сыном Фриске

Интернет-пользователи раскритиковали телеведущего Дмитрия Шепелева из-за внешнего вида его сына Платона.
Шепелев опубликовал а своей странице в Instagram снимок, сделанный во время прогулки по Флоренции. На фото отец и сын стоят спиной, волосы мальчика завязаны в хвостик.
«В перерыве между мороженым Grom и покупкой бутсов 30-го размера», — так Шепелев подписал фотографию.
«Зачем хвостик делать ребёнку… сам с какой стрижкой ходит..» — возмутилась @tanya_83_83.
«Вы же себе такие волосы сами не отрастили, а мальчику в жаркую погоду с такими волосами сложно», — добавила @juliatodorova_tallinn.
«Что за девочка рядом? Некрасиво», — написала @oksborzova.
Другая пользовательница заявила, что пусть ребенок «хотя бы в детстве на мальчика, а не на девочку будет похож».
«В более позднем возрасте уже сам определит, какую длину ему иметь и быть ли ему мальчиком…» — добавила она.
При этом многим пользователям прическа ребенка понравилась, и они попросили «не лезть» к Шепелеву.
«Зачем такие вопросы к папе чужого мальчика… нормальная прическа. Надо обязательно стрижку под горшок?» — удивилась @ee_kka.
Платон — сын Шепелева от певицы Жанны Фриске. Мальчик родился в апреле 2013 года. Фриске умерла в июне 2015 года в возрасте 40 лет. Последние два года своей жизни она боролась с раком.