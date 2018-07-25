Ещё
«Какой ужас!»: Что сделал Шепелев с сыном Фриске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шепелева обругали за внешний вид сына 

Рамблер 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Интернет-пользователи раскритиковали телеведущего Дмитрия Шепелева из-за внешнего вида его сына Платона.
Шепелев опубликовал а своей странице в Instagram снимок, сделанный во время прогулки по Флоренции. На фото отец и сын стоят спиной, волосы мальчика завязаны в хвостик.
«В перерыве между мороженым Grom и покупкой бутсов 30-го размера», — так Шепелев подписал фотографию.
«Зачем хвостик делать ребёнку… сам с какой стрижкой ходит..» — возмутилась @tanya_83_83.
«Вы же себе такие волосы сами не отрастили, а мальчику в жаркую погоду с такими волосами сложно», — добавила @juliatodorova_tallinn.
«Что за девочка рядом? Некрасиво», — написала @oksborzova.
Другая пользовательница заявила, что пусть ребенок «хотя бы в детстве на мальчика, а не на девочку будет похож».
«В более позднем возрасте уже сам определит, какую длину ему иметь и быть ли ему мальчиком…» — добавила она.
При этом многим пользователям прическа ребенка понравилась, и они попросили «не лезть» к Шепелеву.
«Зачем такие вопросы к папе чужого мальчика… нормальная прическа. Надо обязательно стрижку под горшок?» — удивилась @ee_kka.
Платон — сын Шепелева от певицы Жанны Фриске. Мальчик родился в апреле 2013 года. Фриске умерла в июне 2015 года в возрасте 40 лет. Последние два года своей жизни она боролась с раком.
Комментарии1  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Заявление Лолиты грозит международным скандалом238
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина
Крымский мост начал отделяться от Крыма84
Таджикистан направил ноту России115
«Нашествию» объявили бойкот из-за Минобороны195
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
01:03
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Общество
00:39
Драка на Крещатике: кто ответит за сломанную челюсть депутата
Происшествия Статьи
17:00
«Зачем служанке паспорт»: блогер открыто поддержала рабство
Общество
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение