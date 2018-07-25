«Вот же семейка»: мать дерзко проигнорировала Максакову

Накануне, 24 июля, свой день рождения справила Мария Максакова . По ее словам, старший сын Илья позвонил и поздравил, а вот родная мать — нет.

24 июля Марии Максаковой исполнился 41 год. Интересно, что за день до этого оперная певица поздравляла с 14-летием сына Илью. Однако сделала это через социальную сеть, записав для именинника трогательное видео. Причем с первых же минут Мария объяснила, что сделала это, поскольку не смогла до него дозвониться. А позже кокетливо поинтересовалась, как же он ее поздравит.

И вот история получила продолжение. На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Максакова сообщила многочисленным поклонникам радостную новость — старший наследник все же вышел с ней на связь.

"Илья мне позвонил и поздравил) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)" — объявила Мария.

Как выяснилось, у подростка просто закончились деньги на телефоне.

Однако, как говорится, и на солнце бывают пятна. Мать певицы, прославленная актриса Людмила Максакова , проигнорировала важную дату в жизни наследницы.

"А мама — таки нет🤣, вот же семейка🙈" — констатировала Максакова.

Многочисленные поклонники с лихвой компенсировали невнимание родительницы. "Мы очень счастливы! Очень переживали, что Вы не могли связаться с Ильей!", "Слава Богу за все! Отлично!", "Примите наши сердечные поздравления по случаю вашего дня рождения", "Мария, поздравляю с днем рождения! Красоты и таланта — не занимать, а счастья и благополучия — побольше-побольше!", "Машенька, не переживайте так, все идёт как идёт, и все будет хорошо, все сказки хорошо заканчиваются. Зачем-то нам посылаются испытания, наверное, чтобы мы еще сильнее стали. Благослови, Господи, дай сил и утешение. С чудесным днем рождения Ильи", — высказались подписчики.