Ещё
«Я вызову полицию»: бывший муж угрожает Борисовой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Я вызову полицию»: бывший муж требует от Борисовой вернуть дочь 

Дни.ру 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Жаждущие сенсаций журналисты распространили новость о том, что теперь дочь Полина будет жить с Даной Борисовой. Цитировались даже слова отца девочки Максима Аксенова — мол, с бывшей женой они обо всем договорились. Но телеведущая уверяет, что все это далеко от действительности.
"Как обычно, наши СМИ выдали некорректную информацию, — написала Дана на своей странице в социальной сети Instagram. — Воссоединения с дочерью не произошло. По закону, согласно решения суда, проживание Полины официально закреплено с ее единственным опекуном и отцом, который, соответственно, несет материальную и всякую прочую ответственность за нашу общую дочь. Более того, у нас не определен даже порядок общения меня с моей дочерью, и я общаюсь с ней, когда это позволит ее отец. И если ее папа в ночи прислал кому-то из журналистов милостивую смс-ку "Пусть живет с ней", никакой силы это разрешение не имеет".
Корреспондент Dni.Ru связался с Даной, чтобы выяснить подробности.
"Воссоединение, с которым меня все поздравляют, это вранье, — уверяет Борисова. — Про него можно будет говорить только в том случае, когда по закону будет установлен порядок проживания дочери со мной. Сегодня я могу общаться с дочкой только два раза в месяц по три часа в присутствии ее отца. И если вчера он прислал журналистке сообщение "Пусть живет", разрешая Полине остаться у меня на ночь, то с юридической точки зрения это совершенно ничего не значит. Ведь до этого два дня подряд он мне слал угрожающие послания: "Сейчас я вызову полицию, если ты немедленно не вернешь дочь домой".
Напомним, существенные изменения в жизни Борисовой произошли после того, как она публично признала свою зависимость от алкоголя и наркотиков. Пока телезвезда проходила реабилитацию в Таиланде, дочь Полину забрал к себе бизнесмен Максим Аксенов, с которым Дана в разводе. Потом, как писали, телеведущая сама попросила отца Полины взять девочку к себе, когда поняла, что не справляется с ее воспитанием. Позже состоялся суд, который решил, что 10-летняя Полина будет жить с отцом.
Дни.ру: последние новости
Тяжелобольная Маргарита Терехова не может говорить В московской больнице умер известный актер "Болгары ненавидят русских": заявление Лолиты чревато международным скандалом
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Убийство телеведущего поразило страну52
США нанесут удар по госдолгу России153
Авиакомпании расстроили россиян57
Пока вы спали: «вестники смерти» дурят народ7
Американцы увидели «бессмертного русского» и пришли в ужас63
Видео
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:59
Россиян замучили мнимыми похоронами
Общество Криминал
04:20
Назло санкциям: российский газ уплыл в США
Экономика Статьи
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:41
Авиакомпании расстроили россиян
Личный счет Путешествия
02:45
Россиянам вернут отобранные паспорта
Общество
00:29
Шарапову возмутили дороги Крыма
Шоу-бизнес
00:37
Заявление Лолиты грозит международным скандалом
Шоу-бизнес
01:01
Раскрыта правда о «Посейдоне»
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение