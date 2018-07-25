Звезда «Тайн следствия» борется с онкологией

Звезда сериала «Тайны следствия» борется с онкологическим заболеванием

Актриса Кристина Кузьмина рассказала журналистам, что почти победила рак. Девушка поделилась своей историей борьбы с болезнью.

В марте этого года звезда сериала «Тайны следствия» впервые призналась поклонникам, что борется с онкологическим заболеванием. Артистке поставили страшный диагноз еще пять лет назад, но смогла вылечиться, но чуть больше года назад случился рецидив.

Кристина перенесла несколько сложных операций и химиотерапию за последний год. Она не хотела рассказывать о болезни общественности, поэтому о борьбе актрисы знали только самые близкие.

Наконец болезнь отступила — сейчас Кузьмина может смело сказать, что близка к победе над болезнью. Артистка поблагодарила близких и поклонников, которые ее поддерживали, ведь последние месяцы она уже не скрывала от пользователей, с какой бедой столкнулась.

Также Кристина рассказала, что не так давно ездила в Израиль и уверена, что священная земля помогла ей побороть болезнь.