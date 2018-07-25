Звезда «Тайн следствия» борется с онкологией

Актриса Кристина Кузьмина рассказала журналистам, что почти победила рак. Девушка поделилась своей историей борьбы с болезнью.
В марте этого года звезда сериала «Тайны следствия» впервые призналась поклонникам, что борется с онкологическим заболеванием. Артистке поставили страшный диагноз еще пять лет назад, но смогла вылечиться, но чуть больше года назад случился рецидив.
Кристина перенесла несколько сложных операций и химиотерапию за последний год. Она не хотела рассказывать о болезни общественности, поэтому о борьбе актрисы знали только самые близкие.
Наконец болезнь отступила — сейчас Кузьмина может смело сказать, что близка к победе над болезнью. Артистка поблагодарила близких и поклонников, которые ее поддерживали, ведь последние месяцы она уже не скрывала от пользователей, с какой бедой столкнулась.
Также Кристина рассказала, что не так давно ездила в Израиль и уверена, что священная земля помогла ей побороть болезнь.
«Спасибо за поддержку! На все воля Божья. Я отдыхала в Израиле, купалась в море, путешествовала по святым местам. Конечно, приходилось недолго быть на солнце. Посетила Храм Гроба Господня, Стену Плача. Вся эта поездка была спонтанной и необычной. Я пролечилась, теперь пью лекарства, прогнозы по здоровью никому до конца не известны. Только Богу… Я работаю, живу полной жизнью, сделала крутую стрижку! Влюбилась. Главное, что работа есть, в голове куча проектов. Все претворяю в жизнь, стараюсь», — рассказала Кузьмина для «СтарХита».