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Названа дата прощания с Исаковым
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Стало известно, когда и где похоронят актера Александра Исакова 

Федеральное агентство новостей 1 час назад
Фото: facebook
Стало известно, когда и где состоятся похороны скончавшегося в понедельник актера Александра Исакова.
Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала Наталья Тищенко. Прощание и отпевание пройдет на Митинском кладбище, что на шестом километре Пятницкого шоссе. Отпевание начнется в четверг 26 июля в полдвенадцатого дня.
Кроме того, в посте в социальной сети опубликованы реквизиты банковской карты матери актера, куда можно перевести денежные средства. Женщинам на кладбище необходимо взять косынку.
Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, причиной смерти 39-летнего Александра Исакова стали осложнения после перенесенной актером пневмонии.
Актер запомнился по работе в сериалах «Холостяки» и «Счастливы вместе», а также в проектах «Атлантида» и «Дежурный ангел». Театралы помнят Исакова по ролям в спектаклях «Щелкунчик и Мышиный король», «Безумный день, или Женитьба Фигаро».
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