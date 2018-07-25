Друг Исакова рассказал о врачебной ошибке

Друг умершего актера Александра Исакова рассказал о врачебной ошибке

Роман Печерский , друг актера Александра Исакова , о кончине которого стало известно во вторник, заявил, что причиной возможной гибели артиста могла стать врачебная ошибка.

"Соболезную друзьям близки и, конечно, маме", — написал Печерский в своем фейсбуке.

Он также рассказал, что Исаков три недели был в больнице.