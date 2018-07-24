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Деми Ловато госпитализирована
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Американская певица Деми Ловато госпитализирована в одну из больниц Лос-Анджелеса 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Reuters
Как сообщает TMZ со ссылкой на источник, 25-летнюю певицу доставили в больницу с признаками передозировки наркотическим веществом.
В настоящее время о её состоянии ничего неизвестно.
Первый сольный альбом Ловато вышел в 2008 году.
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Комментарии  Ещё 16 источников 
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