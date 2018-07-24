Ещё
Деми Ловато госпитализирована
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
Американская певица Деми Ловато госпитализирована в одну из больниц Лос-Анджелеса
RT на русском
4 часа назад
Комментарии
Фото:
Reuters
Как сообщает TMZ со ссылкой на источник, 25-летнюю певицу доставили в больницу с признаками передозировки наркотическим веществом.
В настоящее время о её состоянии ничего неизвестно.
Первый сольный альбом Ловато вышел в 2008 году.
Читать ещё •••
RT на русском: последние новости
Российская писательница стала лауреатом премии Европейского общества научной фантастики
Названа дата прощания с Изой Высоцкой
Walt Disney Studios уволила режиссёра фильма «Стражи галактики»
Комментарии
Ещё 16 источников
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп обрушил рубль
599
Раскрыта правда о «Посейдоне»
43
Украинцев оставили без пенсий
44
В смерти актера Исакова обвинили врачей
2
Умер актер из «Счастливы вместе»
29
Видео
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика
Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет
Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина
В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия
Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика
Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия
Ближний Восток
01:44
Лукашенко обнулил усилия Москвы
СНГ
Политика
03:41
Человечество живёт у планеты взаймы
Экология
Наука и техника
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение