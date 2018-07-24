Американская певица Деми Ловато госпитализирована в одну из больниц Лос-Анджелеса

Как сообщает TMZ со ссылкой на источник, 25-летнюю певицу доставили в больницу с признаками передозировки наркотическим веществом.

В настоящее время о её состоянии ничего неизвестно.

Первый сольный альбом Ловато вышел в 2008 году.