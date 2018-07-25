Веселящийся с толпой бабушек Панин возбудил россиян

Скандально известный актер Алексей Панин попробовал себя в новом амплуа. Он стал режиссером клипа для "Бурановских бабушек".

Как сообщил Панин в соцсетях, съемки проходили в Ярославле . Он и его команда работали больше суток. Также артист выложил несколько видео с бэкстейджа в Stories, на которых толпа бабушек в народных сарафанах гонит тряпками городских девиц.

Алексей остался доволен результатом. В своем Instagram он отметил, что получился не клип, а настоящий фильм. "Это был нереально крутой съемочный день!😎 Мы не спали больше суток, но сделали очень крутое кино!🎞 Именно кино! Назвать то что мы сняли просто клипом, язык не поворачивается. 🎥 Для меня, как для режиссера, это был хороший опыт! Спасибо всем!🙋‍♂️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — отметил Панин.

Публикация от Алексей Панин (@alexeypanin99) 24 Июл 2018 в 7:30 PDT Теперь предстоят монтаж отснятого материала и последующая премьера готового видео. Как скоро режиссерская работа Алексея появится на экранах пока не сообщается.

Поклонники артиста очень обрадовались его участию в новом творческом проекте. Они наперебой спрашивали, когда же новое детище Панина увидит свет. "Молодец, Алексей, весь в работе!", "Супер!) Уже интересно посмотреть что из этого выйдет)))", "Класс! Скорей бы увидеть весь клип!💕👏", "Леш, ну налюбоваться не могу. Прям молодец, молодцом Так держать!👍", "Леша уставший, но довольный😊", — писали в комментариях восторженные подписчики.

Отметим, что недавно в своем микроблоге Алексей выложил фото с грудастой блондинкой. Внимательные пользователи Сети узнали в красотке скандальную Viksi666, которая прославилась в интернете как участница неприличных роликов.