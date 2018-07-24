«Весь день проплакала»: попавшая в ДТП Бузова заговорила

Певица и телеведущая Ольга Бузова пожаловалась, что осталась без дорогостоящего авто. Машину звезды забрали в ремонт после аварии, и артистка решила рассказать о своей печали фанатам.

В своем Instagram Ольга опубликовала видео в формате Stories. Звезда снимает себя на телефон на парковке и плачется подписчикам на свою нелегкую долю. "Все я без машины пока. Целый день плачу. Хорошо, что есть друзья мой, которые уже стали моей семьей, которые сразу придут ко мне на помощь", — сетует Бузова, дуя губки от обиды.

В следующем ролике артистка уже в студии звукозаписи жалуется приятелю на сложный день. Она отмечает, что поскорее хочет окунуться в работу, чтобы отвлечься от дурных мыслей и отойти от пережитого стресса.

Напомним, сегодня Ольга Бузова попала в аварию. Поужинав в собственном ресторане BuzFood, певица направлялась на своем Mercedes в "Дом-2" — на работу. Когда Ольга ехала по МКАД, в ее автомобиль врезалась фура.

www.instagram.com/stories/buzova86/

Ольге пришлось долго ждать наряд ДПС . Ведущая отделалась шоком и ушибами — фура, к счастью, двигалась на небольшой скорости. Больше всего Бузова переживает, что опоздала на лобное место, к своим подопечным, передает портал Super. Артистка ранее не рассказывала о судьбе авто и вот — заговорила.

Отметим, что артистка спешила на работу, которая после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым занимает практически все время Бузовой. На какое-то время звезда поставила личную жизнь на паузу и занялась прокачкой своей карьеры, и, к слову, преуспела. Ранее ведущая говорила, что ей нужен надежный мужчина, который станет опорой в жизни. Однако звезда все же с недоверием относится к ухажерам. С тех пор, как Тарасов, по мнению Ольги, предал ее, она потеряла доверие к молодым людям.

Пока же звезда решила искать любовь на шоу "Замуж за Бузову" — это аналог реалити "Холостяк". Певица призналась, что хочет мужской ласки, заботы, внимания — а еще огня и страсти.