Водонаева назвала шоу Гузеевой «цирком абсурда»

Алена Водонаева уже не раз обрушивалась с критикой на людей, страдающих лишним весом. Также звезда «Дома-2» привыкла делиться с поклонниками своим мнением на самые разные темы: от жадности Дмитрия Тарасова, до проблем в семье футболиста Александра Кержакова. На прошлой неделе скандал разгорелся на странице в соцсети Леры Кудрявцевой. Лариса Гузеева заявила в переписке с коллегой, что ее соведущая, астролог Василиса Володина, — «случайный человек» на телевидении.
Водонаева прокомментировала этот инцидент. По ее мнению, в словах Гузеевой нет ничего удивительного, так как передача выходит в эфир уже десять лет, а за это время у ведущих могло накопиться немало претензий друг к другу. Тем более, что соведущие действительно не общаются вне камер.
«Немудрено стать раздражительной, когда на протяжении десятилетия дирижируешь этой непрерывно обновляемой «труппой» маргиналов», — поделилась своим мнением Алена.
Однако она считает, что Гузеева не права, так как случайный человек не может задержаться надолго на телевидении.
Сама Водонаева призналась, что не смогла бы вести подобное шоу, которое считает "главным цирком абсурда", на протяжении десяти лет. Она отметила, что не понимает, почему «Давай поженимся!» остается популярным. «Это какой-то гипноз», — высказалась бывшая участница телестройки. Она также призналась, что не может решить, какое из проектов для истории российского телевидения нужно считать более удручающим — «Дом-2» или «Давай поженимся!», сообщает издание «7 Дней». Добавим, что ранее конфликт коллег прокомментировала Роза Сябитова. Она рассказала, что Гузеева много врет.