Водонаева назвала шоу Гузеевой «цирком абсурда»

«Цирк абсурда»: Водонаева резко высказалась о конфликте Гузеевой и Володиной

Водонаева прокомментировала этот инцидент. По ее мнению, в словах Гузеевой нет ничего удивительного, так как передача выходит в эфир уже десять лет, а за это время у ведущих могло накопиться немало претензий друг к другу. Тем более, что соведущие действительно не общаются вне камер.

«Немудрено стать раздражительной, когда на протяжении десятилетия дирижируешь этой непрерывно обновляемой «труппой» маргиналов», — поделилась своим мнением Алена.

Однако она считает, что Гузеева не права, так как случайный человек не может задержаться надолго на телевидении.