Названы время и место похорон Исакова

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Прощание с актером Александром Исаковым пройдет в Москве 26 июля 

ТАСС 4 часа назад
Фото: «Государственный Театр Киноактера»
Прощание с артистом Государственного театра киноактера Александром Исаковым пройдет в Москве 26 июля. Об этом в среду сообщила коллега Исакова, актриса театра Наталья Тищенко.
"Прощание, отпевание состоится в четверг 26 июля в 11:30 во втором зале Митинского крематория Митинского кладбища", — написала она в Facebook.
Александр Исаков умер 23 июля в возрасте 39 лет. Он участвовал в постановках "Щелкунчик и мышиный король", "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Мера за меру", "Волшебная туфелька Золушки" и многих других. Зрителям он был также известен по фильмам и сериалам, в том числе "Холостяки", "Моя любовь", "Одним ударом", "Атлантида", "Счастливы вместе", "Безмолвный свидетель" и "Дежурный ангел".
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