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Названы жертвы Меган Маркл ради принца Гарри
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Названы жертвы Меган Маркл ради принца Гарри 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Reuters
Меган Маркл пришлось отказаться от соцсетей и коротких юбок, сообщает The Sun.
Британский таблоид составил перечень вещей, от которых пришлось отказаться американской актрисе Меган Маркл ради британского принца Гарри и титула герцогини Сассекской.
Издание сообщает, что после свадьбы с принцем Гарри герцогине пришлось перестать красить ногти яркими и темными цветами, поскольку они считаются вульгарными.
Также Меган Маркл пришлось распрощаться с короткими юбками. Известно, что королева Елизавета не одобряет юбки даже на 2 см выше колен.
Королевский протокол запрещает жене британского принца фотографироваться с поклонниками и раздавать автографы.
Кроме того, Меган пришлось полностью отказаться от соцсетей. До знакомства с Гарри актриса вела Instagram, на который было подписано более 3 млн человек.
Ранее сообщалось, что ради принца Гарри Меган Маркл пришлось расстаться с профессией. После бракосочетания она больше не будет сниматься в кино.
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