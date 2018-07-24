Названы жертвы Меган Маркл ради принца Гарри

Меган Маркл пришлось отказаться от соцсетей и коротких юбок, сообщает The Sun.

Британский таблоид составил перечень вещей, от которых пришлось отказаться американской актрисе Меган Маркл ради британского принца Гарри и титула герцогини Сассекской.

Издание сообщает, что после свадьбы с принцем Гарри герцогине пришлось перестать красить ногти яркими и темными цветами, поскольку они считаются вульгарными.

Также Меган Маркл пришлось распрощаться с короткими юбками. Известно, что королева Елизавета не одобряет юбки даже на 2 см выше колен.

Королевский протокол запрещает жене британского принца фотографироваться с поклонниками и раздавать автографы.

Кроме того, Меган пришлось полностью отказаться от соцсетей. До знакомства с Гарри актриса вела Instagram, на который было подписано более 3 млн человек.

Ранее сообщалось, что ради принца Гарри Меган Маркл пришлось расстаться с профессией. После бракосочетания она больше не будет сниматься в кино.