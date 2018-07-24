Галкин жестко прошелся по Земфире

«Крыша поехала»: Галкин из коробки жестко прошелся по Земфире

Юморист Максим Галкин поделился новостями шоу-бизнеса. Артист записал шуточный ролик и выложил в микроблог.

Максим опубликовал в Instagram короткое видео, в котором изображает ведущего новостей. Галкин, сидя на корточках прямо на столе, вещает из импровизированного телевизора, собранного из картонной коробки.

Юморист сообщает зрителям о нашумевшем конфликте исполнительницы Земфиры с новыми молодежными кумирами Монеточкой и Гречкой. "Певица Земфира, чья звездочка взошла 20 лет назад с песней "А у тебя СПИД, а значит, мы умрем", высказалась о творчестве певицы Гречки, прославившейся в новые времена с песней со словами "Мама, прости, я так хочу бухать, если вдруг приспичит, то я пойду блевать", — иронично заметил он.

"Новости шоу-бизнеса на моем новом домашнем телеканале "Культура — мать всех". 🎤🎼🎻🤯 Пишите в комментариях о своих душевных волнениях, вызванных последними творениями российских певцов. Что вас особенно всколыхнуло? Кто из сегодняшних властителей дум стал правопреемником духовных столпов былого, а кто вышел на принципиально новую, никем не проторенную дорогу музыкальных поисков?" — написал под публикацией Галкин.

Менее чем за час видео посмотрели более 150 тысяч человек, пост набрал сотни восторженных комментариев. "Как всегда— остро и поэтично! Класс (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", "Наконец-то буду в курсе последних новостей Культуры!)) Ждем следующий выпуск! Суперррр!", "Ну наконец-то я с удовольствием буду смотреть хоть какие-то новости 😂", "Максим, как всегда, неподражаем! 😂😂😂Браво!👏👏👏", "Гречки, Монеточки, Пшенки, Котлеточки…сколько их еще повыпрлщет из щелей музыкальных задворков и не сосчитать, Макс прав", "Все Макс крыша поехала)))", "Так тонко! Деликатно! Браво! По отечески так…шалопаев отшлепать и не обидеть!" — писали пользователи Сети.