Полина Диброва потеряла драгоценности

Полина Диброва рассталась с драгоценностями

Многодетная мама так весело отмечала свой день рождения, что и не заметила потери золотого кольца.

Полина также рассказала поклонникам, что один из ее сыновей примерно в то же время оставил в море нательный крестик.

Диброва решила не вникать в приметы по поводу потери дорогостоящих украшений. По словам жены известного телеведущего, с золотом как раз уходит из жизни человека зло и негатив.

На отдыхе Полине досаждают сны про пауков, но она предпочитает не искать никаких знаков в подобных видениях. Диброва считает главным здоровье своих детей, мужа и других родственников.

Молодая мама поделилась снимком сыновей в одинаковых рубашках с лимонами и поспешила ответить на вопросы подписчиков о том, почему мальчики часто позируют с открытыми ртами. Полина сообщила, что у ребят нет проблем с дыханием, просто их рты раскрываются автоматически в момент фотосъемки.