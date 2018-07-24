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Полина Диброва потеряла драгоценности
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Полина Диброва рассталась с драгоценностями 

Russianshowbiz.info 3 часа назад
Фото: Russianshowbiz.info
Многодетная мама так весело отмечала свой день рождения, что и не заметила потери золотого кольца.
Полина также рассказала поклонникам, что один из ее сыновей примерно в то же время оставил в море нательный крестик.
Диброва решила не вникать в приметы по поводу потери дорогостоящих украшений. По словам жены известного телеведущего, с золотом как раз уходит из жизни человека зло и негатив.
На отдыхе Полине досаждают сны про пауков, но она предпочитает не искать никаких знаков в подобных видениях. Диброва считает главным здоровье своих детей, мужа и других родственников.
Молодая мама поделилась снимком сыновей в одинаковых рубашках с лимонами и поспешила ответить на вопросы подписчиков о том, почему мальчики часто позируют с открытыми ртами. Полина сообщила, что у ребят нет проблем с дыханием, просто их рты раскрываются автоматически в момент фотосъемки.
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