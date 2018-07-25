Анисина встала на защиту Джигурды

Марина Анисина встала на защиту Никиты Джигурды

Никита Джигурда и Марина Анисина вот уже несколько лет борются за завещание Людмилы Браташ. Женщина была близкой подругой семьи и оставила им многомиллионное наследство, но родственники Людмилы были не согласны с таким исходом и до сих пор пытаются оспорить завещание.

Так, родная сестра Браташ Светлана утверждает, что что артист спаивал Людмилу и даже ее изнасиловал. До недавнего времени сестра Браташ отказывалась проходить проверку на детекторе лжи, но на днях внезапно передумала и появилась на программе «На самом деле». В студию пришел и сам Никита Джигурда.

Сестра Браташ считает, что Людмила не оставляла никакого завещания. а все документы — фикция. Более того, Светлана уверена, что в загадочной смерти сестры виноват именно Никита. После долги разбирательств и взаимных обвинений в студии появился адвокат, который работал с завещанием и уверяет, что документ подлинный, а полиграф показал весьма неоднозначные результаты.