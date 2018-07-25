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Анисина встала на защиту Джигурды
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Марина Анисина встала на защиту Никиты Джигурды 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Накануне в студии передачи «На самом деле» впервые появилась сестра покойной Людмилы Браташ. Женщина уверена, что Никита Джигурда подделал завещание ее родственницы.
Никита Джигурда и Марина Анисина вот уже несколько лет борются за завещание Людмилы Браташ. Женщина была близкой подругой семьи и оставила им многомиллионное наследство, но родственники Людмилы были не согласны с таким исходом и до сих пор пытаются оспорить завещание.
Так, родная сестра Браташ Светлана утверждает, что что артист спаивал Людмилу и даже ее изнасиловал. До недавнего времени сестра Браташ отказывалась проходить проверку на детекторе лжи, но на днях внезапно передумала и появилась на программе «На самом деле». В студию пришел и сам Никита Джигурда.
Сестра Браташ считает, что Людмила не оставляла никакого завещания. а все документы — фикция. Более того, Светлана уверена, что в загадочной смерти сестры виноват именно Никита. После долги разбирательств и взаимных обвинений в студии появился адвокат, который работал с завещанием и уверяет, что документ подлинный, а полиграф показал весьма неоднозначные результаты.
Марина Анисина смотрела эфир по телевизору и высказалась о ситуации в своем микроблоге. Супруга Джигурды рада, что ее муж вел себя достойно и доказал свою правоту. «Бабьё набрасывается на Никиту Джигурду, по-другому их назвать нельзя! Порадовало, что увидели явную ложь со стороны женского пола. Понимаю, что Show must go on! Роман Устюжанин был практически безупречен», — написала в своем микроблоге Марина. Поклонники поддержали семью и выразили надежду, что в скором времени Джигурда и Анисина получат заслуженное наследство.
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