Анисина встала на защиту Джигурды

Так, родная сестра Браташ Светлана утверждает, что что артист спаивал Людмилу и даже ее изнасиловал. До недавнего времени сестра Браташ отказывалась проходить проверку на детекторе лжи, но на днях внезапно передумала и появилась на программе «На самом деле». В студию пришел и сам Никита Джигурда.

Сестра Браташ считает, что Людмила не оставляла никакого завещания. а все документы — фикция. Более того, Светлана уверена, что в загадочной смерти сестры виноват именно Никита. После долги разбирательств и взаимных обвинений в студии появился адвокат, который работал с завещанием и уверяет, что документ подлинный, а полиграф показал весьма неоднозначные результаты.

Марина Анисина смотрела эфир по телевизору и высказалась о ситуации в своем микроблоге. Супруга Джигурды рада, что ее муж вел себя достойно и доказал свою правоту. «Бабьё набрасывается на Никиту Джигурду, по-другому их назвать нельзя! Порадовало, что увидели явную ложь со стороны женского пола. Понимаю, что Show must go on! Роман Устюжанин был практически безупречен», — написала в своем микроблоге Марина. Поклонники поддержали семью и выразили надежду, что в скором времени Джигурда и Анисина получат заслуженное наследство.