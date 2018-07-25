Борисова опровергла воссоединение с дочерью

"Как обычно, наши СМИ выдали некорректную информацию, — написала Дана на своей странице в социальной сети Instagram. — Воссоединения с дочерью не произошло. По закону, согласно решения суда, проживание Полины официально закреплено с ее единственным опекуном и отцом, который, соответственно, несет материальную и всякую прочую ответственность за нашу общую дочь. Более того, у нас не определен даже порядок общения меня с моей дочерью, и я общаюсь с ней, когда это позволит ее отец. И если ее папа в ночи прислал кому-то из журналистов милостивую смс-ку "Пусть живет с ней", никакой силы это разрешение не имеет".
"Воссоединение, с которым меня все поздравляют, это вранье, — уверяет Борисова. — Про него можно будет говорить только в том случае, когда по закону будет установлен порядок проживания дочери со мной. Сегодня я могу общаться с дочкой только два раза в месяц по три часа в присутствии ее отца. И если вчера он прислал журналистке сообщение "Пусть живет", разрешая Полине остаться у меня на ночь, то с юридической точки зрения это совершенно ничего не значит. Ведь до этого два дня подряд он мне слал угрожающие послания: "Сейчас я вызову полицию, если ты немедленно не вернешь дочь домой"".
🙏😄😻Как обычно, наши СМИ выдали некорректную информацию. Воссоединения с дочерью не произошло 🧐По закону, согласно решению суда ПРОЖИВАНИЕ Полины официально закреплено с Ее единственным опекуном и отцом, который соответственно несет материальную и всякую прочую ответственность за нашу общую дочь 😉, более того, у нас НЕ ОПРЕДЕЛЁН ДАЖЕ ПОРЯДОК общения меня с моей дочерью, и я общаюсь с ней, когда это позволит ее отец😳. И если ее Папа в ночи Прислал кому-то из журналистов милостивую смску «Пусть живет с ней », никакой силы это разрешение не имеет. Это по фактам. Поздравления принимаю только по поводу моего переселения в новую квартиру, сплю пока на матрасе 😄, но безумно СЧАСТЛИВА 😄😁😁#данаборисова #люблю #полинааксенова #яверю🙏 #спасемволочкову🍷 Доброго дня 💃