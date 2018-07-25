Ещё
Борисова опровергла воссоединение с дочерью
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Дана Борисова опровергла сообщение о воссоединении с дочерью 

Дни.ру 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Жаждущие сенсаций журналисты распространили новость о том, что теперь дочь Полина будет жить с Даной Борисовой. Цитировались даже слова отца девочки Максима Аксенова — мол, с бывшей женой они обо всем договорились. Но телеведущая уверяет, что все это далеко от действительности.
"Как обычно, наши СМИ выдали некорректную информацию, — написала Дана на своей странице в социальной сети Instagram. — Воссоединения с дочерью не произошло. По закону, согласно решения суда, проживание Полины официально закреплено с ее единственным опекуном и отцом, который, соответственно, несет материальную и всякую прочую ответственность за нашу общую дочь. Более того, у нас не определен даже порядок общения меня с моей дочерью, и я общаюсь с ней, когда это позволит ее отец. И если ее папа в ночи прислал кому-то из журналистов милостивую смс-ку "Пусть живет с ней", никакой силы это разрешение не имеет".
Корреспондент Dni.Ru связался с Даной, чтобы выяснить подробности.
"Воссоединение, с которым меня все поздравляют, это вранье, — уверяет Борисова. — Про него можно будет говорить только в том случае, когда по закону будет установлен порядок проживания дочери со мной. Сегодня я могу общаться с дочкой только два раза в месяц по три часа в присутствии ее отца. И если вчера он прислал журналистке сообщение "Пусть живет", разрешая Полине остаться у меня на ночь, то с юридической точки зрения это совершенно ничего не значит. Ведь до этого два дня подряд он мне слал угрожающие послания: "Сейчас я вызову полицию, если ты немедленно не вернешь дочь домой"".

🙏😄😻Как обычно, наши СМИ выдали некорректную информацию. Воссоединения с дочерью не произошло 🧐По закону, согласно решению суда ПРОЖИВАНИЕ Полины официально закреплено с Ее единственным опекуном и отцом, который соответственно несет материальную и всякую прочую ответственность за нашу общую дочь 😉, более того, у нас НЕ ОПРЕДЕЛЁН ДАЖЕ ПОРЯДОК общения меня с моей дочерью, и я общаюсь с ней, когда это позволит ее отец😳. И если ее Папа в ночи Прислал кому-то из журналистов милостивую смску «Пусть живет с ней », никакой силы это разрешение не имеет. Это по фактам. Поздравления принимаю только по поводу моего переселения в новую квартиру, сплю пока на матрасе 😄, но безумно СЧАСТЛИВА 😄😁😁#данаборисова #люблю #полинааксенова #яверю🙏 #спасемволочкову🍷 Доброго дня 💃

Публикация от  Дана Борисова 💋 (@danaborisova_official)

Напомним, существенные изменения в жизни Борисовой произошли после того, как она публично признала свою зависимость от алкоголя и наркотиков. Пока телезвезда проходила реабилитацию в Таиланде, дочь Полину забрал к себе бизнесмен Максим Аксенов, с которым Дана в разводе. Потом, как писали, телеведущая сама попросила отца Полины взять девочку к себе, когда поняла, что не справляется с ее воспитанием. Позже состоялся суд, который решил, что 10-летняя Полина будет жить с отцом.
Дни.ру: последние новости
В московской больнице умер известный актер Тяжелобольная Маргарита Терехова не может говорить Мария Максакова потеряла сына в его день рождения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США100
Раскрыта правда о «Посейдоне»69
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
В смерти актера Исакова обвинили врачей14
Украинцев оставили без пенсий134
Видео
01:13
Назван способ уничтожить гиперзвуковой «Авангард»
Оружие
00:47
Россия и Китай нашли «ахиллесову пяту» США
Экономика США
03:20
Путин дал добро на новый мегамост
Политика
00:40
Трамп обрушил рубль
Экономика Рынки
02:38
Голикова сообщила о новых сроках индексации пенсий
Личный счет Экономика
03:26
За «Слава Украине» бойцу в Донбассе сломали челюсть
Украина В мире
01:00
Бузова попала в аварию
Шоу-бизнес
02:20
Россия стянула военную технику к западным рубежам
Армия Войска
00:56
Умер советник Путина
Политика Другое
02:57
Израиль сбил самолет
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение