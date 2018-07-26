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Разъяренная Бузова пулей вылетела из «Дома-2»
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Довел ухажер: разъяренная Бузова пулей вылетела из «Дома-2» 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Instagram
Роман Гриценко не первый месяц пытается добиться расположения ведущей проекта. Одна между ними все время происходит недопонимание.
Выяснение отношений на телестройке не редкость, однако, на этот раз участницей острого разговора стала ведущая проект Ольга Бузова. Не услышав внятных объяснений от своего ухажера Романа Гриценко, она, чуть не расплакавшись, покинула лобное место.
"Ты можешь мне говорить сейчас все что угодно. Я дала тебе возможность сейчас что-то мне сказать, и если ты считаешь, что это единственное, главное и важное, что ты мне хотел озвучить, то я тебя услышала и я больше разговаривать с тобой не собираюсь", — сказал теледива и убежала.
Отметим, что это не первый раз, когда у потенциальной пары кипят страсти на лобном месте. Ранее молодой человек поцеловал брюнетку прямо на лобном месте, завалив ее на бревна. Но это не впечатлило Ольгу, которая поинтересовалась, является ли она единственной, кому симпатизирует он.
"Ты считаешь, это нормально, что ты целуешь меня на лобном месте, делаешь комплименты, а потом даришь Ире цветы и ходишь с ней на свидания? Уже все обсуждают ваши тайные встречи за периметром. Ходят слухи, что ты хочешь пригласить ее на проект, что вы уже ночи вместе проводите" — спросила она.
Гриценко, разумеется, отверг все обвинения и добавил, что вообще не уверен в желании строить отношений с Ириной Пинчук, про которую говорила Бузова. Помимо этого Роман еще раз выразил симпатию певице, сказав, что ему нравится только она.
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