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Тяжелобольная Терехова не может говорить
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Тяжелобольная Маргарита Терехова не может говорить 

Дни.ру 36 минут назад
Фото: кадр из фильма
Актриса Анна Терехова пришла на шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека" и откровенно рассказала о состоянии своей матери, легендарной актрисы Маргариты Тереховой. У артистки болезнь Альцгеймера, и недуг только прогрессирует.
Маргарита Терехова по праву считается одной из самых привлекательных и талантливых советских актрис. Артистка прославилась благодаря ролям в фильмах "Зеркало", "Собака на сене", "Д`Артаньян и три мушкетера". Однако в 2005 году Маргарита была вынуждена покинуть театр и кино. У нее начала прогрессировать болезнь Альцгеймера.
В 2017 году Тереховой исполнилось 75 лет. За ней ухаживают дочь Анна и сын Александр.
"Я маму очень любила и не злюсь на нее за то, что она часто оставляла меня с бабушкой. И я даже называла иногда бабушку мамой", — призналась наследница артистки.
Несмотря на это, Терехова все же находила возможности и брала детей с собой на съемки.
О болезни матери Анна предпочитает не распространяться. Тем не менее, Корчевникову актриса без утайки сообщила, что недуг прогрессирует.
"С этой болезнью, если честно, долго не живут. Но можно найти такой способ заботы и ухода, что продлить жизнь человека реально", — отметила Терехова.
Актриса подчеркнула, что болезнь Альцгеймера у всех протекает очень индивидуально.
"Когда у мамочки все только начиналось, меня все успокаивали и говорили, что она особо не понимает, что с ней происходит, а мне не нужно нервничать и ухаживать за ней", — сообщила Анна.
Сейчас, по ее словам, мать стала "маленькой девочкой", "совершенно нежным цветочком". "Я даже рада, что она не понимает, что происходит. Сейчас она, к сожалению, уже не может говорить. Но она узнает меня, я вижу это по глазам", — убеждена Анна Терехова. Отметим, что болезнь Альцгеймера неизлечима.
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