«Идеальное тело»: 49-летняя Дженифер Лопес отпраздновала день рождения в купальнике

В честь праздника красавица устроила пляжную вечеринку. На ней присутствовали только самые близкие люди.

Актриса и певица взбудоражила поклонников фотографией, на которой она отмечает свой день рождения в компании близких и родных. Физическая форма и фигура Дженифер привела в восторг поклонников и подписчиков. Они отметили, что так выглядит в 49 лет — это большой труд.

Публикация от Jennifer Lopez (@jlo) 24 Июл 2018 в 5:06 PDT На фото Джей Ло и ее гости позируют с бутылками шампанского в руках. Рядом с ней стоит и ее возлюбленный — экс-бейсболит Алекс Родригес . Он поздравил звезду в праздником, написав в социальной сети, что рад дарить певице счастье. "Дженнифер нашла радость в том, чтобы делиться с другими. Я надеюсь, что мы можем подарить счастье человеку, который 365 дней в году посвящает нашим детям, семьям и целому миру. Я люблю тебя", — написал спортсмен.

Публикация от Yalla Music 🎶 (@yallamusicc) 25 Июл 2018 в 3:50 PDT Помимо группового снимка певица опубликовала и другие кадры с семейного отдыха. На фотографии видно как певица купается в море. Также в профиле Джей Ло появилось видео с зажигательным танцем. В итоге поклонники в один голос заявили, что Дженнифер не выглядит на свой возраст, а ее фигура — просто идеальна.

"Всем бы так выглядеть", — написал подписчик. "Я думаю, ты отмечаешь 18-летие", — пошутил другой. "Как можно держать в 49 лет такой идеальный пресс, и иметь такую красивую кожу?!", — спросила поклонница.