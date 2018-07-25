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Лопес отпраздновала день рождения в купальнике
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«Идеальное тело»: 49-летняя Дженифер Лопес отпраздновала день рождения в купальнике 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Marcel Thomas/ZUMAPRESS.com
В честь праздника красавица устроила пляжную вечеринку. На ней присутствовали только самые близкие люди.
Актриса и певица взбудоражила поклонников фотографией, на которой она отмечает свой день рождения в компании близких и родных. Физическая форма и фигура Дженифер привела в восторг поклонников и подписчиков. Они отметили, что так выглядит в 49 лет — это большой труд.
На фото Джей Ло и ее гости позируют с бутылками шампанского в руках. Рядом с ней стоит и ее возлюбленный — экс-бейсболит Алекс Родригес. Он поздравил звезду в праздником, написав в социальной сети, что рад дарить певице счастье. "Дженнифер нашла радость в том, чтобы делиться с другими. Я надеюсь, что мы можем подарить счастье человеку, который 365 дней в году посвящает нашим детям, семьям и целому миру. Я люблю тебя", — написал спортсмен.
Помимо группового снимка певица опубликовала и другие кадры с семейного отдыха. На фотографии видно как певица купается в море. Также в профиле Джей Ло появилось видео с зажигательным танцем. В итоге поклонники в один голос заявили, что Дженнифер не выглядит на свой возраст, а ее фигура — просто идеальна.
"Всем бы так выглядеть", — написал подписчик. "Я думаю, ты отмечаешь 18-летие", — пошутил другой. "Как можно держать в 49 лет такой идеальный пресс, и иметь такую красивую кожу?!", — спросила поклонница.
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