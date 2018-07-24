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Дочь Виторгана донашивает вещи за сыном Собчак
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Дочь Виторгана донашивает вещи за сыном Ксении Собчак 

Teleprogramma.pro 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Для Эммануила Виторгана Юрмала является вторым домом. Вместе со своей супругой Ириной артист приезжает сюда три-четыре раза в год. И это неудивительно, ведь его вторая половинка родом именно из этого города. По словам актера, она не может жить без этой природы — песка, сосен, моря.
Примерно семь лет назад супруги построили здесь особняк, стоимостью 500 тысяч евро, который расположен на улице Театра. Эммануил Гедеонович рассказал, что в этот визит ему удалось на несколько дней из Латвии приехать на Украину, где он выступил в Киеве и Одессе. По словам актера, там его очень тепло встретили.
Эммануил Виторган опубликовал трогательный снимок подросшей дочери Этель. В феврале этого года 78-летний Эммануил Виторган вновь стал отцом. Его супруга Ирина подарила артисту дочку. Актер и его супруга Ирина пять месяцев назад стали родителями. Виторган признается, что из-за появления дочки Этели на свет ему не так часто удается видеть внука Платона, так как все свободное время он проводит с малышкой. Артист очень благодарен судьбе, что у него родилась эта уникальная девочка. «Так что я призываю людей самого разного возраста рожать», — заявил Виторган.
На вопрос, долго ли 78-летний актер и его 56-летняя жена размышляли о том, чтобы завести ребенка в таком элегантном возрасте, Эммануил Гедеонович признался, что это заняло определенное время, так как медики запрещали Ирине рожать, но потом все стало хорошо. Он отметил, что окружение пары положительно восприняли новость. Родственники, в том числе Ксения Собчак, завалили их игрушками, вещами и одеждой для малышки. Кое-что Этель досталось и от Платона. Как шутливо заметил артист, такая помощь существенно экономит их финансы. Виторган также отметил, что воспитывать дочь им помогает его теща, сестра Ирины, а также няня, пишет сайт Dni.ru.
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