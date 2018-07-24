Телеведущего НТВ взбесил российский комик

Телеведущий НТВ взбесился из-за шуток российского юмориста

Норкина возмутили шутки юмориста о религии. Он подозревает Поперечного в нарушении статьи Уголовного кодекса "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".

Гневную запись ведущий разместил в своем аккаунте в Facebook. В качестве доказательства Андрей Норкин прикрепил к своему обращению видеозапись выступления Данилы Поперечного от апреля прошлого года. В ролике мужчина шутит над православием и вегетарианством, а также рассуждает о громком деле видерблогера Руслана Соколовского

Норкин отметил, что считает недопустимым публичное распространение "подобных убеждений", "разлагающих сознание подростков, которые и составляют целевую аудиторию гражданина Поперечного Д. А. ".

При этом телеведущий упоминает о том, что на своей страничке в YouTube стендап-комик отмечает, что "данная программа не направлена на оскорбление чьих бы то ни было чувств, а также абсолютно ничего не пропагандирует. Это просто шутки". С таким оправданием юмориста Норкин абсолютно не согласен.