Звезда «Дома-2» поднял на смех заявления Бузовой

«Девка угарнула»: Солнцев объяснил неожиданное заявление Бузовой

Скандально известный экс-участник реалити-шоу "Дом-2" Рустам Солнцев прокомментировал недавнее заявление Ольги Бузовой о том, что она, дескать, выйдет замуж за Дениса Черышева в случае победы сборной России на чемпионате мира. По мнению звезды "Дома-2", "девка угарнула", а из этого раздули шумиху.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Рустам Солнцев опубликовал свежее видео, которое посвятил Ольге Бузовой. "Бедная моя Бузяшечка.. стоило ей обратить внимание на очередного неумного футболиста.. так он и высказался.. и папа его тоже..высказался …хотя лучше бы молчали.. Об том и речь (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим.ред.)" — написал Солнцев.

"Это добрый Руся. Добрый вечер. Знаете, некоторые футболисты, я буду настаивать на этом, просто круглые дураки", — компетентно заявил Солнцев.

Далее он вкратце пересказал историю.

"Стоило Бузяке выложить у себя в Instagram после того как этот Черышев там что-то забил на чемпионате, что выйду. мол, замуж, он тут же начал выкладывать эту свою бабу, мол: "Нет! Никогда! Не подходи!" Батя его… В адрес Бузовой сказал, что не подпустит ее на пушечный выстрел к этому своему сынишке", — объяснил суть шумихи Рустам.

По мнению звезды "Дома-2", Ольга просто пошутила.

"Вы чего, ребят? Ну, девка угарнула над вами, выложила она это, у нее самой проблемы со вкусом, с выбором людей. Она как не могла правильных людей для своей жизни выбирать, так и не может. Вот и ведет ее на всякое му***, простите. Так и тут, в данном случае. А вы повелись", — высказался экс-участник телестройки.

Между тем Ольга Бузова решила искать любовь на шоу "Замуж за Бузову" — это аналог реалити "Холостяк".