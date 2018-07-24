Близкие Джуны подают в суд на Маслякова

Друг Джуны Валерий Камшилов рассказал «СтарХиту» , что на ведущего Александра Маслякова «подают в суд» из-за ремонта в особняке целительницы.

По словам Камшилова, первые три этажа дома, в котором жила Джуна, «переходят» в распоряжение организации «ММЦ Планета КВН», которой якобы владеет Масляков.

Друг целительницы утверждает, что компания планирует открыть в особняке ресторан и уже начала реконструкцию.

В этом же доме находится центр медицинских услуг, и его «владельцы „не довольны происходящим“.

»Дело в том, что собственники клиники теряют клиентов из-за постоянной пыли и грязи. По зданию совсем невозможно передвигаться. Плюс нарушена техника безопасность, страшно находиться здесь», — заявил Камшилов.

По его словам, владельцы медцентра решили судиться с компанией телеведущего.