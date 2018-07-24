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Фото Высоцкой в шортах вызвало небывалый резонанс
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Фото Высоцкой в шортах вызвало небывалый резонанс 

Дни.ру 3 часа назад
Фото: globallookpress.com
Юлия Высоцкая снялась в провокационном виде. Популярная актриса и ведущая продемонстрировала белые шорты, сквозь которые просматриваются кружевные трусики.
Юлия Высоцкая одна из самых привлекательных актрис в отечественном кинематографе. И дело не только в ее внешности. По единодушному мнению многочисленных поклонников, артистка располагает себе благодаря доброжелательности и позитивной энергетике, которые распространяет вокруг себя.
Действительно, актриса далека от склок и скандалов, которые без конца сотрясают шоу-бизнеса, она крайне редко посещает светские мероприятия, зато много путешествует и делится кулинарными секретами. О своей личной жизни, супруге режиссере Андрее Кончаловском, и детях, дочери Марии и сыне Петре, Юлия рассказывает очень мало.
Поклонники и представители СМИ то и дело ищут повод, чтобы раздуть вокруг Высоцкой шумиху. Кажется, на этот раз им это удалось. Причем с подачи самой актрисы. Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия опубликовала фотографию, на которой запечатлена стоящей спиной к камере. Артистка облачена в белую футболку и шорты того же цвета.
Наблюдательные поклонники умудрились заметить, что сквозь ткань шорт просматриваются кружевные трусики, о чем немедленно уведомили Высоцкую.
"Какая красивая попка", "Ага ага) трусы особенно зачетные) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "ого! Вот это вид сзади!", "Юличка восторг!", "Юля Вам надо сняться для мужского журнала. Это будет шедевр!", "А шорты-то просвечивают)" — высказались подписчики.
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