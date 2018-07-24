Фото Высоцкой в шортах вызвало небывалый резонанс

Юлия Высоцкая снялась в провокационном виде. Популярная актриса и ведущая продемонстрировала белые шорты, сквозь которые просматриваются кружевные трусики.

Юлия Высоцкая одна из самых привлекательных актрис в отечественном кинематографе. И дело не только в ее внешности. По единодушному мнению многочисленных поклонников, артистка располагает себе благодаря доброжелательности и позитивной энергетике, которые распространяет вокруг себя.

Действительно, актриса далека от склок и скандалов, которые без конца сотрясают шоу-бизнеса, она крайне редко посещает светские мероприятия, зато много путешествует и делится кулинарными секретами. О своей личной жизни, супруге режиссере Андрее Кончаловском , и детях, дочери Марии и сыне Петре, Юлия рассказывает очень мало.

A post shared by Julia Vysotskaya Official (@juliavysotskayaofficial) on Jul 23, 2018 at 9:15am PDT

Поклонники и представители СМИ то и дело ищут повод, чтобы раздуть вокруг Высоцкой шумиху. Кажется, на этот раз им это удалось. Причем с подачи самой актрисы. Так, на своей официальной страничке в социальной сети Instagram Юлия опубликовала фотографию, на которой запечатлена стоящей спиной к камере. Артистка облачена в белую футболку и шорты того же цвета.

Наблюдательные поклонники умудрились заметить, что сквозь ткань шорт просматриваются кружевные трусики, о чем немедленно уведомили Высоцкую.